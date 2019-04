Migranti v Řecku uvěřili zprávě o otevření hranic a míří hromadně na sever. Je to lež, vzkazuje jim ministr

Také v Turecku zamířila více než tisícovka lidí k hranicím s Řeckem kvůli nepodloženým zprávám, že jsou nyní otevřené. Policie u hranic zadržela asi 1200 lidí, napsala agentura Reuters s odvoláním na turecká média.

Migranti se začali na sever Řecka stahovat před několika dny, a to kvůli dezinformacím šířeným po internetu. Podle nich jsou úřady připraveny otevřít hranice se Severní Makedonií, pokud by byly v obležení uprchlíků mířících na sever na Balkán a dál do střední a západní Evropy. V roce 2015 a 2016 se touto cestou přes Severní Makedonii, Srbsko a Maďarsko dostal více než jeden milion uprchlíků do Německa a dalších zemí.