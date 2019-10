Trollové si vydělávají urážením Evropy a pak tam jezdí, říká ruská novinářka Savčuková

Jak probíhal váš pracovní den? Den začíná přesně v devět. Přejdete přes elektronicky zabezpečený turniket a přiložíte k němu propustku. V redakci kromě počítače zapínáte taky ochranný program, aby se nedalo poznat, odkud píšete. Potom dostanete první zadání. Písemná zadání se posílají blogerům, kteří píšou rozsáhlé texty. Komentátoři sypou stovky příspěvků na zpravodajské weby nebo na sociální sítě a instrukce dostávají ústně. V každé kanceláři s nimi sedí člověk a říká jim, co mají dělat. Jak ta zadání, podle kterých jste měli psát nové články, vypadala? Za dvanáctihodinový pracovní den trollovi přijdou dvě nebo tři taková zadání. Je to dokument, ve kterém jsou popsané hlavní události a také způsob, jakým je má zpracovat. Témat je v zadání zhruba deset – třeba Spojené státy, Evropská unie, Ukrajina. Ta tehdy pochopitelně byla na prvním místě, protože situace byla velmi vyostřená. Kromě toho jsme psali třeba o pozici Ruska ve světě. V každém textovém zadání bylo uvedeno, jak máme událost popsat – jestli ji máme vykreslit negativně, jestli máme chválit Putina a nadávat na opozici, a tak dál. Hlavní ale bylo, aby se trollové co možná nejvíc podobali běžným lidem. Čím víc osobních informací dostali komentátoři a blogeři do svých textů, tím líp. Hned první den mi řekli, že čím přirozeněji budu mluvit, tím to bude lepší.

Pamatujete si, které vaše články nebo články vašich známých byly nejčtenější? Víte, tam ani tak nešlo o čtenost. Hlavní bylo, aby se témata prosadila. Cílem téhle trollí farmy a dalších propagandistických organizací je zařídit, aby se o tématech jako Ukrajina nebo Evropská unie mluvilo a psalo ve špatném, negativním světle. Dezinformátoři, státní propaganda a novináři v Rusku říkají o Evropě pořád to samé – že je v rozkladu, dějí se tam hrozné věci a situace je vlastně horší, než by se mohlo zdát. Pořád se taky rozebírají homosexuální vztahy a říká se, že když do Evropy přijede člověk z Ruska, hrozí mu, že ho znásilní nebo tak něco. Když se v Evropě děje něco špatného, nafukuje se to do ohromných rozměrů a vzniká spousta textů, které jsou plné zloby. Vy i dále činnost trollů sledujete – jak se podle vás změnila jejich taktika? Teď už trollové nejsou jen na internetu. Začali se prosazovat i v reálném životě. V Petrohradě se například v září konaly volby gubernátora a oficiální předvolební kampaň se vedla s pomocí trollí farmy a strukturami, které jsou na ni napojené. A ten člověk, který teď v uvozovkách „vyhrál“ volby, byl do téhle funkce dosazený Prigožinem, majitelem trollí farmy. A jak se mění témata? Témata se mění podle toho, co se děje ve světě. Aparát propagandy dokáže velmi rychle zachytit události, které může využít ve svůj prospěch. Já třeba pořád uvádím jako příklad den, kdy zabili Borise Němcova. Viděla jsem celou tu ohromnou strukturu – v trollí farmě totiž bylo okolo tisícovky lidí – a ty najednou přesadili za jiné počítače a nechali je komentovat a házet na Němcova špínu. Dokonce bylo velmi zajímavé pozorovat, že pracovníci ve farmě občas ani nevěděli, kdo Němcov je, a i přesto ho uráželi.