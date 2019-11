Československo před revolucí: komunistické mauzoleum s demokratickou fasádou

Když se v dubnu 1989 konaly v devíti obvodech doplňovací volby federálních poslanců, zažili voliči něco nezvyklého. Po více než 40 letech komunistické nadvlády si totiž mohli vůbec poprvé vybírat z více navržených kandidátů. Všemocná Komunistická strana Československa (KSČ) si ale všechny uchazeče o hlasy voličů předem prověřila. Ať už by volby dopadly jakkoliv, mandáty měli získat jenom další poslušní přisluhovači.

Režim se tímto způsobem snažil vytvořit alespoň zdání svobodného hlasování, skutečnou volební soutěž ale nehodlal připustit. Když se chtěli voleb v roce 1986 zúčastnit jako nezávislí kandidáti bratři Pavel a Jiří Wonkovi, k volbám navzdory tehdy platným zákonům připuštěni nebyli. Pavel Wonka následné věznění za šíření volebního programu nepřežil – v dubnu 1988 zemřel v královéhradecké cele. Byl vůbec poslední obětí komunistického režimu.

A teď klid na práci

Pro pochopení fungování zamrznutého politického systému na konci 80. let je nutné se vrátit o dvacet let zpátky v čase. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 se komunistický režim nacházel v nejhlubší krizi od svého nástupu. Sovětský svaz vyslal do Československa nejenom tanky Varšavské smlouvy. Spolu s nimi do Prahy dorazila i zpráva, že sebemenší pokus o obrodu nebude ve východním bloku tolerován.

Od moci byli odstaveni vůdci pražského jara, kteří se od začátku roku 1968 snažili vyhovět požadavkům Čechoslováků na alespoň částečnou demokratizaci. Alexandera Dubčeka vystřídal v dubnu 1969 ve funkci šéfa strany Moskvou schválený Gustáv Husák. V rozsáhlých čistkách bylo z KSČ jenom v průběhu roku 1970 vyloučeno více než 300 tisíc straníků. Celkem stranu do roku 1971 opustilo z různých důvodů téměř půl milionu občanů. V následujících letech ale začal počet členů KSČ opět narůstat a počátkem 80. let jich bylo více než 1,5 milionu.