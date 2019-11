Vláda přerušila projednávání odpadových zákonů. Mají více motivovat k recyklaci

Zákony jsou navzájem tak provázané, že nelze jeden propustit dále a zbytek projednat příště. Proto vláda přerušila projednávání celého balíčku, vysvětlil na tiskové konferenci po jednání vlády ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Podle jeho slov si premiér Andrej Babiš (ANO) vyžádal další údaje, které se týkají zejména odpadových toků.

Jedním z hlavních opatření chystaných zákonů je motivace k třídění. Kromě toho, že obce v této oblasti dostanou volnější ruku, se má zvýšit poplatek za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky. „Zásadní ambicí těchto zákonů je, aby se odklonil větší objem odpadu ze skládek,“ doplňuje Brabec. Kabinet se k projednávání těchto zákonů vrátí 25. listopadu.

Ze současných 500 korun se postupně má zvednout až na 1 850 korun za tunu v roce 2030. Ministerstvo životního prostředí si od toho slibuje vyšší recyklaci a opětovné využití komunálního odpadu, které by v roce 2035 mělo dosáhnout pětašedesáti procent.

Norma také zavádí motivační nástroje pro obce, které budou plnit průběžné požadavky na míru třídění komunálních odpadů. Pokud budou schopny vytřídit postupně od pětatřiceti procent (v tomto roce) do 75 procent (v roce 2027) svého komunálního odpadu, budou za zbytek platit nižší částky. Do roku 2025 by šlo o až 500 korun, do roku 2029 by šlo maximálně o 800 korun.