Zaveďme zálohování PET lahví a plechovek, jako to mají jinde v Evropě, vyzval vládu institut

Pomohl by také splnit evropské směrnice, které určují povinnost členských států zajistit třídění nápojových PET lahví od roku 2029 na 90 procent a stanovují obsah recyklovaného materiálu v nově vyráběných PET lahvích na 25 procent v roce 2025. „V tuto chvíli nastává kritická fáze, kdy je ještě možné celý proces zvrátit a zavést do zákona povinnost zálohování PET lahví a plechovek,“ doplnil Vosecký.

V lednu letošního roku skupina Zálohujme složená ze zástupců INCIEN, Vysoké školy chemicko-technologické a Karlovarských minerálních vod představila výsledky studií zkoumajících ekonomický a environmentální dopad záloh a představila model zálohového systému. Podle autorů výzvy by zálohový systém snížil množství pohozených odpadků v přírodě o 95 procent, o třetinu by snížil environmentální dopady související s dopravou, výrobou a využitím. Vysbíralo by se, jak tvrdí, více čistší suroviny, která by umožnila plnohodnotnou opakovanou recyklaci.

Spotřebitelé by kvůli zálohovému systému přestali třídit, míní kritici

Podle kritiků zálohového systému by kvůli němu spotřebitelé už necítili potřebu třídit a bylo by těžké naučit je nosit PET lahve místo do kontejneru k výkupu. Svaz měst a obcí například vyjádřil obavu nad vyššími náklady do zavedení systému, což by museli zaplatit obchodníci. Kritici dále upozorňují na dostatečně vysokou míru třídění, kdy se v Česku osm z deseti PET lahví vysbírá pro recyklaci. Důležitější podle nich je zvýšit recyklaci komunálního odpadu.