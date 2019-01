Místo do odpadu do obchodu. Pracovní skupina navrhuje zálohu na PET lahve, chce zvýšit recyklaci

Navrhovaný zálohový systém pro PET lahve a plechovky by se týkal balených vod, nealkoholických nápojů, piva a ciderů. Zálohované obaly by byly opatřeny unikátními čárovými kódy, zpětný výkup by byl zajištěn v místech prodeje. Záloha na lahev by byla tři koruny.

Podle analýzy systém nepočítá s financováním z veřejných peněz. Roční náklady na provoz systému ve výši 1,42 miliardy korun by byly plně kryty z prodeje čistého a vytříděného materiálu, poplatků od producentů a z neproplacených záloh. Úspora za sběr a likvidaci lahví by podle skupiny činila 199 milionů korun. Zásadním přínosem by bylo snížení odpadu pohozeného v přírodě, ve finančním vyjádření by šlo o téměř dvě miliardy korun ročně.