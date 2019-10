„Nebudeme rychle a radostně hlasovat pro zvyšování daní,“ odmítá plán vlády Stanjura z ODS

„Uvidíme, jaká bude reakce ze strany vládní většiny,“ reagoval poslanec ODS na otázku, zda tedy vylučuje, že by se o daňovém balíčku hlasovalo na mimořádném zasedání v následujícím týdnu ve středu či v pátek, kdy by sněmovna měla hlasovat o rodičovském příspěvku a hrozí tak jeho neschválení.

„To nestačilo, ještě jsem vás nepřesvědčil, beru to jako mé pochybení, budu se proto o to snažit lépe,“ reagoval Stanjura.

„Obstrukce, to je nemoc, kterou český parlament trpí,“ nelíbí se zdržování schvalování předložených zákonů předsedovi poslanecké sněmovny a místopředsedovi hnutí ANO Radku Vondáčkovi. „Kolega Stanjura osobně už k tomuto zákonu hovořil více než čtyři hodiny, když jsem se díval do statistik,“ řekl Vondráček.

„K rodičovskému příspěvku očekávám rozpravu, včetně hlasování bych to tipoval na hodinu a půl, pak můžeme poslat rodičovský příspěvek do Senátu a není ohrožen termín 1. ledna 2020 pro zvýšení rodičovského příspěvku buď pro 80 procent rodin s dětmi do čtyř let, anebo pro sto procent rodin s dětmi do čtyř let, jak navrhujeme my,“ řekl Stanjura.

Podle místopředsedy Vojtěcha Filipa je zřejmé, že poslanci ODS a TOP09 jde o obstrukce. „Na žádnou dohodu jít nechtějí,“ řekl Filip s tím, že jednat by se mohlo i jiné dny, než ve středu a v pátek, museli by to ale poslanci odhlasovat. „Ale to oni nechtějí, jsou přesvědčeni o tom, že mají víc práv než ostatní poslanci,“ dodal Filip.