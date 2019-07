ŽIVĚ: Sněmovna řeší zvýšení rodičovského příspěvku i otevírací dobu obchodů

Rodičovský příspěvek by se měl od příštího roku zvýšit o 80 tisíc korun na 300 tisíc. Vyšší rodičovskou by měli dostávat podle předlohy rodiče novorozenců i dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek ještě pobírat. V případě vícerčat se příspěvek zvýší podle novely ze současných 330 tisíc na 450 tisíc korun.

Ještě před projednáváním zákonů ale přivítali poslanci dva nové, resp. staronové kolegy. Po evropských volbách zanikly mandáty v české sněmovně Radce Maxové (ANO) a Veronice Vrecionové (ODS), které se staly europoslankyněmi. Nahradili je Ondřej Babka (ANO) a Petr Bendl (ODS), již na začátku červencové schůze složili poslanecké sliby. Při schvalování programu schůze potom sněmovna zamítla návrh ODS na zařazení mimořádného bodu věnovaného vyplácení dotací firmám ze skupiny Agrofert.

Poté se poslanci věnovali daním. Vládní balíček má zvýšit od ledna asi o desetinu spotřební daně z cigaret a tabáku a o 13 procent spotřební daň z lihu. Sazba daně u kurzových sázek, tombol, turnajů malého rozsahu a totalizátorových her by měla vzrůst z 23 na 25 procent, u loterií, bing a živých her z 23 procent na 30 procent. Z výher nad 100 tisíc korun by se zároveň nově odváděla patnáctiprocentní srážková daň.

Zákon ve sněmovně hájili ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). S kritickým projevem vystoupil předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Vojtěch odkazoval na doporučení Světové zdravotnické organizace v rámci boje se závislostmi spotřební daně zvyšovat. Kalousek naopak obvinil vládu, že jí nejde o boj se závislostí, nýbrž jen o další zdroj peněz, a doporučil jí, aby snížila jiné odvody, pokud chce jeho domněnku vyvrátit.