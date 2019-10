Od výbuchů ve Vrběticích uplynulo pět let, munice létala do okolních obcí. Vyšetřování trvá

Ve skladu číslo šestnáct explodovalo před pěti lety téměř šedesát tun munice. Ostravská firma Imex Group, která měla sklad pronajatý, nahlásila dva pohřešované zaměstnance. Jejich ostatky se našly 21. listopadu 2014. Druhý výbuch 3. prosince 2014 zničil sklad číslo 12, ve kterém bylo necelých sto tun materiálu.

Kvůli explozím byli několikrát evakuováni obyvatelé okolních obcí. Nejprve dvakrát koncem října na několik hodin, začátkem prosince pak musely čtyři stovky lidí z obcí Lipová a Haluzice i zaměstnanců z areálu bývalých Vlárských strojíren odejít na dva dny. Pyrotechnici totiž v areálu objevili poškozenou budovu s municí a na její střeše zaklíněný granát, který se nakonec podařilo bezpečně odstranit.

Slabé neřízené výbuchy se z areálu ozývaly do poloviny prosince 2014 a pyrotechnici se mohli do Vrbětic vrátit až 22. prosince. Začátkem roku 2015 začalo stěhování munice a výbušnin, počátkem února si ji jako první odvezla společnost Excalibur Army. V březnu začaly převozy munice do znovuotevřeného armádního skladu v Květné na Svitavsku. Poslední kamion odjel z Vrbětic 23. prosince 2015, celkem jich bylo vyvezeno téměř pět set padesát.