Vlastníci pozemků ve Vrběticích dostanou v červenci zpět 250 hektarů. Střežená oblast se zmenší

U vstupu do areálu však budou podle Tkadlečka nadále policejní hlídky. „Každého příchozího budou legitimovat, až poté mu umožní vstup, případně vjezd do oploceného areálu,“ vysvětlil krajský policejní ředitel.

V muničních skladech pokračuje ohledávání druhého epicentra exploze i plošný pyrotechnický průzkum a sběr. První náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek řekl, že za necelý rok bylo zajištěno více než dva tisíce osm set kusů munice. „Při ohledání jsme za půlkou. Množství munice je daleko vyšší než u prvního epicentra,“ řekl Martin Vondrášek. Větší je podle něj ve srovnání s následky prvního výbuchu i rozmanitost nacházené munice.

Pyrotechnici začali v červnu pracovat na dvě směny

Čištění areálu zajišťují složky integrovaného záchranného sytému (IZS) od června ve dvousměnném provozu, aby využily déle trvající denní světlo. Část munice likvidují odborníci přímo na místě, část nechává policie převážet do vojenského prostoru Libavá na Olomoucku. Zásah policie ve Vrběticích by mohl podle Jaromíra Tkadlečka skončit v první polovině příštího roku.

Střežená oblast, která kromě severní části areálu zahrnuje i mnoho okolních pozemků, se od července zmenší zhruba na čtyři kilometry čtvereční. Pyrotechnický průzkum by ve Vrběticích mohl skončit příští rok.

Pozemky by chtěly získat Vojenské lesy a statky

Všechny pozemky a objekty v areálu muničních skladů by měly v budoucnu získat do svého majetku Vojenské lesy a statky ČR (VLS). Podle správního náměstka podniku Jiřího Špeliny jim to dala za úkol vláda. Většinu pozemků v areálu nyní vlastní Lesy ČR, s nimiž VLS uskuteční směnu. Lesy ČR směňují pozemky i s jejich dalšími majiteli v areálu. Pakliže na směnu soukromí vlastníci nepřistoupí, je jim podle zlínského hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) vyplácena prostřednictvím Lesů ČR náhrada. „Jde o desítky milionů korun,“ řekl dnes Čunek.