Čtyři roky po výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Účet za likvidaci vyšplhá k miliardě, viník je stále neznámý

Odminování a ostraha areálu ve Vrběticích vyšly stát od roku 2014 na stovky milionů korun. Podle původních odhadů měly práce skončit na konci letošního roku , prodlouží se ale nejméně do poloviny příštího a pyrotechnické vyčištění bude stát další statisíce.

Opatření komplikují život desítkám lidí

Necelá polovina pozemků už se vrátila svým majitelům, ti na nich ale stále nemohou hospodařit s tím, že bezpečnost nelze garantovat. Ti, kteří pozemky stále ještě nedostali, nevědí, kdy to bude a jestli se dočkají nějakého odškodnění. „Desítky lidí musejí cestou do práce zakázaný prostor objíždět a majitelé pozemků si stěžují na to, že jejich lesy likviduje kůrovec,“ řekl reportér Josef Kvasnička, který s majiteli hovořil.