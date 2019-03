Do Vrbětic se po zimě vrátili pyrotechnici. Policie omezuje provoz na přilehlé silnici

Ohledání prvního vybuchlého skladu ve Vrběticích skončilo v červnu 2017, následně zahájili pyrotechnici práce u druhého explodovaného skladu. Kvůli nepříznivému počasí je ale bylo třeba přerušit od poloviny loňského prosince.

„V souvislosti s pokračováním prací na ohledání druhého epicentra exploze je s ohledem na bezpečnost občanů ode dneška opět uzavírána pozemní komunikace mezi obcemi Lipová a Haluzice, a to v době asi od 07:30 do 12:00 a od 13:00 do 17:00,“ uvedla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková s tím, že mezi půl osmou a půl devátou mohly úsekem projet autobusy.