Soud potvrdil třem lidem podmínky za krádeže a přechovávání zbraní z Vrbětic. Státní zástupce chtěl vyšší tresty

U Radima Skýpaly žádal žalobce překvalifikování spáchaného trestného činu, čemuž odvolací soud vyhověl. Muž u sebe přechovával dva samopaly, okresní soud ale při svém výroku nezohlednil, že jde o hromadně účinné zbraně. Na výši uloženého trestu to ale nemělo vliv, odvolací soud ho považuje za odpovídající. Také Radim Skýpala se podle soudce k jednání doznal a projevil lítost. Obhájci navrhovali odvolání zamítnout.

Šuranský si odpykává nepodmíněný trest ve vězení

Podle obžaloby vnikl Chaloupka spolu se Zdeňkem Šuranským, kterého okresní soud pravomocně poslal na třicet čtyři měsíců do vězení, mezi prosincem 2016 a jarem roku 2017 nejméně čtyřikrát do uzavřeného muničního areálu ve Vrběticích. Uvnitř podle spisu kradli samopaly, součásti zbraní a výbušniny rozmetané do okolí explozí, některé z nich následně prodávali.

Zbraně byly podle loňského vyjádření policie zrezavělé a poškozené. Členové skupiny je ale uváděli do provozu a přeprodávali. Šest samopalů si od Šuranského a Chaloupky podle obžaloby koupili bratři Antonín a Jakub Sekulovi, navíc přechovávali a hromadili střelivo. Šuranský také podle spisu některé součásti zbraní předal Yvoně Lopraisové, která je v krabici měla ve sklepě. Antonín Sekula a Lopraisová si v únoru vyslechli podmíněné tresty.