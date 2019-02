Za krádež zbraní ve Vrběticích poslal soud do vězení jednoho člověka, dalších pět má podmínku

Obžalobě z nedovoleného ozbrojování čelilo šest lidí, dva z nich byli obžalováni také z krádeže a tři z podílnictví. Většině hrozilo až osmileté vězení. Ani jeden z obžalovaných nebyl podle spisu držitelem příslušného zbrojního průkazu nebo licence a věděli, že zbraně pocházejí z trestné činnosti.

Podle obžaloby vnikli Šuranský a Milan Chaloupka nejméně čtyřikrát do uzavřeného a střeženého areálu, a to mezi prosincem 2016 a jarem roku 2017. Uvnitř podle spisu kradli samopaly, součásti zbraní a výbušniny rozmetané do okolí explozí, některé z nich následně prodávali. Šuranský u soudu odmítl vypovídat, Chaloupka se k trestné činnosti doznal.

Chaloupka: Policisty jsem tam nikdy neviděl

Se Šuranským se prý Chaloupka na krádežích domlouval telefonicky, přičemž samopalům říkali v krycí mluvě šicí stroje a nábojům jehly. Do areálu podle něj šlo vniknout bez potíží, nebylo nutné přelézat žádný plot. „Policisty jsem tam v životě nikdy neviděl,“ řekl Chaloupka. Po odhalení krádeží policie posílila ostrahu oblasti.

Zbraně byly podle loňského vyjádření policie zrezavělé a poškozené. Členové skupiny je ale uváděli do provozu a dále přeprodávali. Šest samopalů si od Šuranského a Chaloupky podle obžaloby koupili bratři Antonín a Jakub Sekulovi, navíc přechovávali a hromadili střelivo. Také oni odmítli u soudu vypovídat, v přípravném řízení však nákup zbraní přiznali. Některé z nich prý dále prodali, jiné si ponechali, údajně jako sběratelské artefakty.