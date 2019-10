Janoušek čas na svobodě využil k znovuzískání vlivu a kontroly nad stamilionovým majetkem

Roman Janoušek oficiálně vlastní jen několik bytů. Majetek, který ovládají firmy, k nimž má lobbista blízko, však hospodaří se stovkami milionů.

Podle redaktora magazínu Reportér Jiřího Štického se ke svým aktivitám Janoušek nechce přihlašovat dlouhodobě. „Takovým vodítkem, proč asi nechce, je to, že byly několikrát zveřejněny nahrávky, jak dokáže lobbovat a jakým způsobem dokáže ovlivňovat veřejné činitele,“ domnívá se Štický.

Po stopách Romana Janouška, který je nyní na svobodě, se vydali Reportéři ČT. Vypravili se do Špindlerova Mlýna. Turistické letovisko bývá označováno za Janouškovo druhé útočiště. Podle místních ve městě lobbista vlastní některé nemovitosti – včetně hotelu Stoh.

Společnost Omling

Reportéři ČT zjistili, že vlastníkem hotelu Stoh je firma Sagnell Business. Ta je přitom zaregistrovaná na Kypru, kde se registruje mnoho firem, které skrývají vlastníka.

„Jejím majitelem je společnost Omling. Pak se dokážeme dopídit, kdo je správcem té společnosti. Přesně vlastníka nedohledáme, to je pro nás skryto,“ říká Ladislav Tyll z Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE).

„Omling je dlouhodobě majoritním akcionářem ve firmách, které vlastní v Česku aktivity, které jsou právě spojované s panem Janouškem,“ dodal Štický.

Podle Štického je správkyní majetku Romana Janouška Gabriela Lachoutová. Jedná se o privátní bankéřku, která spravuje majetek mnoha lidem. Kdo je skutečným majitelem firmy Omling, však Lachoutová Reportérům ČT sdělit nechtěla.

Poté, co se Roman Janoušek v březnu 2016 dostal kvůli zhoršenému zdraví z vězení, začala firma Omling získávat ke svému stávajícímu majetku celou řadu dalších nemovitostí – například právě hotel Stoh.

„To, co je vidět z veřejně přístupných zdrojů, je docela zajímavé, protože firma Sagnell pod sebe postupně fúzí získala pět dalších společností,“ upozornil děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE Ladislav Mejzlík.

„Mně se celá tato transakce jeví jako takový předvánoční úklid. Chcete to mít jednodušší, pod kontrolou a v jedné společnosti. Abyste měli volnost, jak s tím budete dále nakládat,“ dodal Mejzlík.

Řada pražských nemovitostí

Ve Špindlerově Mlýně vlastní firma Omling kromě hotelu Stoh i penzion Miluška, hotel Styl, pozemky i několik luxusních bytů. Mimo to má také řadu nemovitostí v Praze.

Mezi ně patří například dům na Malostranském náměstí, který koupila dceřiná společnost firmy Omling za 116 milionů korun. Stejná firma pak koupila také luxusní byty ve V Toweru na Pankráci.

Některé nemovitosti v Praze, které dnes firma Omling vlastní, patřily přímo Romanu Janouškovi. Důležité je to proto, že jde o konkrétní případy, kdy se v kupních smlouvách objevuje přímo jméno Romana Janouška.

Lobbista koupil například byt od Prahy 6, který následně převedl na dceřinou firmu společnosti Omling. Janoušek přitom získal půdní prostor na byt ještě v době, kdy byl starostou Prahy 6 Pavel Bém. Ten se k záležitosti redakci Reportérů ČT vyjádřit nechtěl.

Podmínky, za kterých Janoušek byt firmě prodal, přitom podle realitního odborníka Tomáše Kučery nejsou úplně standardní. „Ta smlouva vypadá, jako když by to někdo převáděl sám sobě, nebo někomu v rodině, nebo někomu příbuznému, protože se tam vůbec nekryje, nedává pozor na to, co se stane, když se ta nemovitost nepřepíše na katastru, nebo když nedorazí peníze. Nejsou tam žádné záruky. Z té smlouvy jednoznačně vyplývá, že ten někdo té druhé straně velmi důvěřoval,“ podotkl Kučera.