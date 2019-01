Janoušek neuspěl u Ústavního soudu se stížností na postup policie, která mu zabavila zlato i miliony

O čtyři měsíce později si ale lobbista podal ústavní stížnost, ve které poukazoval na přílišnou délku zadržování majetku. Ten byl podle informací obsažených v usnesení Ústavního soudu původně zabaven při domovní prohlídce v roce 2013. Postup policie označil Janoušek ve stížnosti celkově za nezákonný, nepřiměřený a svévolný.

Ústavní soud však stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou. „Značná délka zajištění odpovídá tomu, že jde o velmi složitou trestní věc s mnoha obviněnými, jak fyzickými, tak i právnickými osobami, kteří se měli dopustit závažné majetkové trestné činnosti, čemuž odpovídá i délka a složitost probíhajícího přípravného řízení,“ stojí v usnesení.

Soud však zároveň připomněl, že pokud by zásah trval nepřiměřeně dlouho, znamenalo by to zásah do vlastnického práva. „Plynutím času totiž ubývá legitimita omezení základních práv ve prospěch veřejného zájmu na naplnění účelu trestního řízení a zesiluje se potřeba obnovit respekt k základním právům jednotlivce,“ napsal v usnesení soudce zpravodaj Jan Musil.