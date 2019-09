Janoušek se do vězení zatím nevrátí. Rozhodovat se bude až na jaře

Janoušek si má odpykat 4,5 roku vězení za to, že pod vlivem alkoholu srazil před sedmi lety ženy v pražské Michli. Do brněnského vězení nastoupil v listopadu 2014, za mřížemi ale zatím strávil zhruba rok a čtvrt. Podle posudku olomoucké fakultní nemocnice u něj totiž po operaci hlavy existuje riziko těžkého poranění mozku, kvůli němuž by ho pobyt ve vězení ohrožoval na zdraví i životě.

Vrchní soud v Praze nechal v uplynulých měsících muže sledovat. Podle lékařských zpráv lobbistův stav vyžaduje „neustálý doprovod a dohled poučené osoby“, zdravotní komplikace ale podle zjištění policejních detektivů muži nebrání v aktivním společenském a sportovním životě – policisté ho zastihli bez doprovodu na plovárně nebo na cyklo-projížďce.

„Odsouzený se při vystupování na veřejnosti chová přinejmenším konspirativně. Zakrývá si obličej a účelově mění vozidla,“ doplnili soudci. Vrchní soud v usnesení napsal, že „je dalek toho zlehčovat jakkoli zdravotní stav odsouzeného“, zároveň ale upozornil, že pojem terminální stadium „rozhodně neznamená, že by byl v konečné fázi života“ – specifikuje pouze charakter onemocnění, tedy jeho nevyléčitelnost.