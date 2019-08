Soud nechal sledovat Janouška, který je kvůli zdravotním potížím venku z vězení. Zastihl ho na kole i na plovárně

Odsouzený lobbista Roman Janoušek, který má do příštího jara přerušený výkon trestu kvůli závažným zdravotním problémům, chodí bez doporučeného doprovodu na plovárnu, vyjel si na kole nebo navštívil galerii. Zjistil to Vrchní soud v Praze poté, co muže nechal sledovat. I na základě těchto zjištění podle mluvčí pražského městského soudu Markéty Puci vrchní soud před několika týdny potvrdil, že opětovné zamítnutí Janouškovy žádosti o prominutí zbytku trestu bylo „správné a důvodné“.