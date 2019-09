Alzheimerova choroba na vzestupu. S včasným odhalením má pomoci nové vyšetření u praktického lékaře

Zatímco v roce 2010 se s Alzheimerovou chorobou v Česku léčilo něco přes 30 tisíc lidí, loni to bylo už skoro 65 tisíc. A reálně jich nemoc má ještě víc. Nejvíc pacientů pak tvoří lidé nad 75 let a z velké části jsou to ženy.

S počty nemocných rostou i celkové náklady na péči. I proto ministerstvo zdravotnictví připravuje Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc, tedy balíček opatření, která by vedla k včasnější diagnostice choroby, a tedy i levnější léčbě.

„Od roku 2020 budou moci praktičtí lékaři nově testovat kognitivní schopnosti pacienta a v případě podezření na nějaký problém ho dále poslat ke specialistovi,“ uvedla Hana Marie Broulíková z Národního ústavu duševního zdraví.