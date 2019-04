V Brně zřídili centrum pro včasné odhalení Alzheimerovy choroby. Pomůže seniorům i příbuzným

Alzheimerova choroba začíná pozvolna a nejprve se při ní zhoršuje krátkodobá paměť. „Možná není až tak náročná ta fyzická péče, tedy to, že musíte tomu člověku zajistit jeho základní biologické potřeby, ale těžké je to prožívání. Smíření se s tím, že opravdu ten člověk, kterého máte rádi, se stal jiným člověkem. Tak to je asi to nejnáročnější,“ vysvětlila proděkanka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.