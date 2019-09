Neúspěch vykládaný jako úspěch, hodnotí lidovec Benešík portfolio pro Jourovou

Odvedenou diplomatickou práci nepovažuje Benešík za dostatečnou také proto, že ostatní země Visegrádu (Polsko, Slovensko a Maďarsko) dostaly minimálně v jeho interpretaci hodnotnější posty. Poláci budou spravovat zemědělství, Maďaři další možné rozšiřování Unie a Slováci komunikaci mezi institucemi, o niž navíc sami stáli.

„My máme hodnoty,“ konstatuje lidovecký poslanec. „To je samozřejmě velmi důležité, ale předpokládali jsme, že to bude podstatně zajímavější. Věra Jourová to může chápat jako svůj osobní úspěch, protože to je agenda, ke které tenduje. Pro Českou republiku to úspěch není,“ uvedl Benešík.