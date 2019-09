Vyšel plán A, je to pro mě pocta, hodnotí své jmenování do Evropské komise Jourová

přehrát video Věra Jourová o svém postu místopředsedkyně Evropské komise Zdroj: ČT24

Jak hodnotíte portfolio, které jste získala? Jsem velmi ráda za to portfolio, jsem velmi ráda, že Česká republika získala pozici místopředsedkyně Evropské komise, je to velký úspěch vyjednavačů. Musím zdůraznit roli Andreje Babiše, premiéra, který byl velmi efektivním vyjednavačem. My jsme si už dříve řekli, že chceme buďto pozici místopředsedkyně s velkým vlivem na strategické rozhodování Komise, anebo ekonomické portfolio řadového komisaře. Takže vyšel plán A – a myslím si, že výsledek, jak co do pozice místopředsedkyně, tak co do obsahu portfolia, je velkým úspěchem. Je to trochu kontroverzní, nebudete muset mluvit se zeměmi V4 ohledně toho, co mají a nemají dělat, neobáváte se, že budete pod velkým tlakem? Já se toho nebojím, jsem přesvědčená o tom, že je potřeba pokračovat v dialogu, a to jak se zeměmi V4, to je region, který je mi velmi blízký a kterému rozumím. Pokud máte na mysli právní stát, tak tam budu v dialogu se všemi zeměmi, protože jsme se rozhodli, že vyslyšíme určitou kritiku, že měříme různým metrem a že se zaměřujeme jen na některé země. A přišli jsme s návrhem, už tato Komise, ve které zatím jsem, že budeme každoročně hodnotit úroveň právního státu ve všech zemích Evropské unie. Budu tedy mluvit se všemi zeměmi.

Nebojíte se ale, že tam bude docházet ke třenicím v rámci V4? Evropa není bojiště, Evropa je pro mě dialog a vysvětlování, vnímání se navzájem. Mám respekt k názorům oponentů, ráda si vyslechnu názory kohokoliv, ať už je to maďarská, nebo polská strana, nebo kdokoliv další, já se toho v žádném případě nebojím. To téma, o kterém se bavíme, budete řešit ve dvou, s belgickým kolegou, proč a jak se těšíte na tuto spolupráci? Není to nic nového, protože dosud měl to portfolio Frans Timmermans a já jsem vytvářela podporu tím, že jsem se hodně zabývala expertní prací na posuzování úrovně právního státu v členských zemích. Takže teď jsem se posunula o příčku výš a stejný typ podpory budu očekávat od pana Reynderse. Jedním z témat, které byste měla také řešit, jsou spitzenkandidáti. Což je opět téma, které Česká republika nechtěla a odmítala, jak k tomu budete přistupovat? Budu se na to dívat z širšího hlediska. Samozřejmě, kdyby někdo teď řekl, že Jourová bude po volbách řešit spitzenkandidáty, bude to znít divně. Ale já si myslím, že je dobře, když se víc zaměříme na kritiku, že je nedostatek demokracie v Evropě, že voliči neví, proč mají jít k evropským volbám, že tam nevidí lidi, kteří by měli obhajovat jejich zájmy. A já si myslím, že je potřeba se podívat znovu na volební systém, na pozice kandidátů, na to, zda je možné a žádoucí mít princip vedoucího kandidáta, mezinárodní kandidátku. Tahle debata se musí začít solidně vést tak, abychom v příštích volbách byli silnější, co do demokracie, a aby lidé měli lepší pocit, že jejich hlas má váhu.