Zeman ústavu porušuje dlouhodobě, je tu malá normalizace, míní politolog Lebeda

Se závěrem, že ústava porušena byla, souhlasí i politolog Univerzity Palackého v Olomouci Tomáš Lebeda. Nešlo přitom ale pouze o několik posledních měsíců. „V případě prezidenta Miloše Zemana je to dlouhodobý jev. Jedno z nejzávažnějších porušení je spojeno s rokem 2013, kdy byla instalována Rusnokova vláda, která nezískala důvěru a zůstala u moci. Prezident vůbec nerespektoval vůli parlamentu,“ připomíná Lebeda.

„Mám pocit, že prezident republiky ústavu porušoval poměrně dlouhodobě, zjevně a řekl bych i intenzivně. Pokud jde o předsedu vlády, tak si netroufám tvrdit, že by ústavu porušoval, nicméně ji přinejmenším nehájil tak, jak bych očekával, že ji předseda vlády hájit bude,“ míní ústavní právník Jan Kysela. Právě o postavení předsedy vlády jako instituce podle něj ve sporu o ministra kultury šlo.

„Ústava naší země je naprosto v pořádku. To, co je zdeformované, je její výkon, to znamená naplňování pravomocí, které ústava zakotvila. Jestliže premiér země nehájí dostatečně svou pozici zakotvenou v ústavě, je něco špatně,“ dodává právník Nadačního fondu proti korupci Ondřej Závodský, někdejší náměstek na ministerstvu financí v době působení Andreje Babiše v čele resortu.

Česko s chybami

Hosté Otázek Václava Moravce také reagovali na index demokracie, který každoročně vydává časopis The Economist a hodnotí v něm kvalitu demokracie ve světě. České hodnocení mezi lety 2013 a 2017 klesalo, z kategorie zemí s plnohodnotnou demokracií postupně propadlo do kategorie demokracií s chybami.

„Není náhodou, že právě od roku 2013, v době, kdy oligarcha zastává zásadní funkce ve vládě a nyní obsadil funkci nejvyšší, jsme se propadli podstatně hlouběji,“ komentuje Závodský. Dodává ale, že trhliny má česká demokracie už od revoluce. Současný premiér ani prezident nejsou podle něj první, kdo se snaží deformovat systém, míra útoků na demokracii je ale v posledních letech nebývalá, podobně jako v časech opoziční smlouvy.