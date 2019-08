Slabý premiér, dvojvládí a ponížení ČSSD jako hobby prezidenta, hodnotí krizi Petr Fiala

Vleklá vládní krize skončila tento týden, když se ministrem kultury stal sociální demokrat Lubomír Zaorálek. Toho si vybrala ČSSD poté, co prezident Zeman odmítl jmenovat jejího místopředsedu Michala Šmardu a ten se nakonec nominace vzdal.

„Když byl pan ministr Zaorálek jmenován, tak jsem si řekl: konečně, všichni si můžeme oddechnout a můžeme se začít bavit o normálních věcech, protože to bylo ostudné, že se tu tři měsíce řešila tak banální záležitost, jako je výměna jednoho ministra,“ říká Petr Fiala.

„Šlo o kulturu? Určitě ne“

Podle něj však měla vládní krize jiné důvody, než je dění na jednom ministerstvu. „Položme si otázku, o co tam šlo. Šlo o kulturu? Určitě nešlo o kulturu. Šlo o nějaké programové záležitosti? Nešlo o programové záležitosti. Šlo o ponížení ČSSD ze strany prezidenta, nepochybně, to je jeho hobby, ale to podle mne nebylo podstatné,“ uvažuje.