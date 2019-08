Po koalici opozičních stran je poptávka, míní předseda STAN Vít Rakušan

Jak on sám hodnotí úvahy o opozičním bloku, který by čelil dominanci hnutí ANO a byl by reakcí na dění na ulicích a náměstích? „Je tady volání po tom, aby vznikla taková politická síla, která bude reálnou konkurencí současné vládě,“ řekl v pořadu předseda hnutí Starostové a nezávislí.

„Úmyslně neříkám Andrejovi Babišovi, to je to zjednodušení, kterého právě chce dosáhnout, je to jednoduchý antibabiš, ale ono to tak není. Ono je to skutečně vymezení se proti tomu, že tato vláda v posledních letech předvádí politiku, která České republice nic nepřináší,“ dodal.