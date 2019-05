Slučování pravicových stran se nechystá. Spolupracovat ale chtějí třeba v krajských volbách

„Nám se podařilo s kolegy z hnutí STAN domluvit koalici, na které se účastní 17 politických subjektů,“ zdůraznil Jiří Pospíšil s tím, že z toho má radost a že to podle něj voliči v evropských volbách ocenili. Koalice získala 11,65 procenta hlasů a skončila čtvrtá. Že se nepodařilo zapojit i projekt Jaromíra Štětiny, považuje za jeho rozhodnutí.

Vít Rakušan potvrdil, že Štětinu oslovovali, avšak jeho samostatná kandidatura už byla daná. Řekl také, že Zelené do koalice přivedl jeho STAN a že TOP 09 s tím měla zpočátku problém. Nakonec to však prý bylo šťastné rozhodnutí.

Ocenil, že lidovci dali dostatečně včas jasně najevo, že se do koalice zapojit nechtějí. Myslí si, že by spojení nakonec asi nepřineslo víc mandátů, možná naopak o jeden méně. Koalice získala tři, lidovci dva a všech pět europoslanců bude zařazeno do stejné frakce Evropské lidové strany.