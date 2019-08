Historie plná bitev, říká Zaorálek o vztahu s prezidentem. Šmarda byl podle něj výborný kandidát

„Je pravda, že politika je poměrně tvrdý chleba a ty střety jsou prostě ostré a já jsem samozřejmě měl s panem Babišem i s dalšími takovéto střety,“ komentuje to Zaorálek s tím, že si za svými výroky z minulosti stojí.

Přesto se rozhodl do kabinetu Andreje Babiše vstoupit, aby sociální demokracii v koaliční vládě pomohl. V minulosti si přitom Zaorálek a Babiš vyměnili několik ostrých výroků. „Také jsem o něm řekl, že je cizopasný fíkus,“ připomíná sám nový ministr.

„Pan Šmarda byl výborný kandidát. Jednak si myslím, že měl velmi podobný záměr jako já, bavit se s lidmi, setkávat se s odborníky a myslím, že byl pro to výborně vybaven,“ zdůraznil.

„Byl jsem požádán panem předsedou Hamáčkem, který mi vysvětlil situaci a řekl mi, že není možné dostát tomu, co jsem celou dobu říkal, protože já jsem mnohokrát před tím opakoval, že je třeba stát na svém, že je třeba trvat na výměně ministra a že je třeba trvat i na panu Šmardovi,“ uvedl Zaorálek v pořadu Události, komentáře.

V minulosti měl napjaté vztahy i s Milošem Zemanem. V roce 2003 patřil mezi sociální demokraty, kteří nepodpořili Zemanovo zvolení prezidentem. „Tehdy jsem v televizi veřejně řekl, že ho nebudu volit, takže to není žádné tajemství. Miloš Zeman tu informaci měl a dodnes si to dobře pamatuje,“ říká k tomu Zaorálek.

„Je to historie, která byla plná bitev, ale dnes, i když se také třeba někdy přeme, tak si myslím, že v zásadě se dokážeme spolu bavit,“ popisuje současné vztahy s hlavou státu.

Platy, transparentní dotace a regionální kultura

Mezi prioritami nově jmenovaný ministr kultury zmiňuje především platy v kultuře. „Připadá mi, že je důležité držet se toho, co je napsáno v programovém prohlášení vlády, že platy lidí v kultuře se mají přiblížit platům ve školství. To je podle mne cíl. To je závazek, který bych rád, aby platil,“ prohlásil Zaorálek. O platech chce proto jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).

Mezi dalšími prioritami uvedl transparentní systém dotací a investice do regionální kultury. Už také oznámil, že výběrové řízení na nového šéfa Národní galerie, které už vyhlásil odvolaný minulý ministr Antonín Staněk (ČSSD), zamýšlí vypsat nově a důkladně.