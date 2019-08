Zaorálek je zkušený politik, v kultuře toho může hodně stihnout, věří šéf Národního divadla

„Je to zvýšení mezd, vyřešení postavení příspěvkových organizací státu prostřednictvím nového zákona, přehlednější grantový systém, zvýšení podpory živého umění i v regionech. Řada z toho by se mu mohla podařit, protože na to bude mít dost času,“ prohlásil Burian s odkazem na termín pravidelných sněmovních voleb, které připadají na rok 2021.

Podle Buriana by se díky svým zkušenostem a politickému nadání mohl v resortu, který převzal, mohl zorientovat a následně přivést v život plány, které si vláda vytkla do svého programového prohlášení.

„Zaorálek by mohl z ministerstva kultury udělat resort, jakým má být. To znamená jedno z klíčových ministerstev pro duchovní a kulturní rozvoj naší společnosti,“ řekl šéf Národního divadla Burian na otázku, zda příchod nového ministra vítá. Zaorálek byl ministrem jmenován v úterý .

video Šéf ND Burian: Zaorálek je silný a zkušený politik, mohl by toho hodně zvládnout

Burianovi nevadí ani to, co Zaorálkovi vyčítala opozice: že nejsou známy jeho názory na oblast kultury. „Politická a odborná správa kultury jako resortu má být vyvážená a nemá se tlouct. Politici legitimně určují priority a odborníci mají řešit konkrétní strategie a programové úkoly a dělat personální doporučení. Pokud budeme umět komunikovat a nebudeme soutěžit o to, kdo je důležitější, tak myslím, že můžeme být úspěšní,“ myslí si šéf Národního divadla.

Potřebujeme peníze, volají instituce

Burian i šéfka Národního památkového ústavu Goryčková se shodli, že jejich organizacím chybí zejména finance. „Budeme otevírat nově zrekonstruovanou Státní operu a dosud nemáme kryté náklady, které nutně vzniknou s tím, že přijmeme zaměstnance na technické profese. Musíme zajistit financování mimořádných projektů, jako jsou oslavy třiceti let od sametové revoluce,“ zdůraznil Burian.

Památkářům zase podle Goryčkové chybí peníze tam, kde úřad soutěží s tržními cenami. „V posledních dvou letech jsme cítili, že jsme konkurenceschopní na trhu práce, ale to už zase neplatí,“ podotkla.

„Máme velké nedostatky ve finančním ohodnocení pracovníků hlavně v nižších třídách, jako jsou zahradníci, lesníci, průvodci, pokladní. Pokud by došlo k navýšení mezi pěti až deseti procenty v příštím roce, bylo by to ideální. Cítíme propad i u specializovaných profesí, jako jsou právníci a lidé, kteří řídí investiční obnovu památek,“ vyjmenovala Goryčková nedostatky, s nimiž se památkáři potýkají.

Peníze NPÚ postrádá také na investicích. „Potýkáme se s problémem dofinancování. Máme peníze z evropských fondů, jenže cena práce a stavebních prací mezitím výrazně vzrostla - o dvacet až třicet procent. Proto se nám nedaří vysoutěžit dodavatele. Sami to nejsme schopní dofinancovat, a pokud bychom museli peníze do evropských fondů vracet, ten výpadek nám žádný jiný zdroj nenahradí,“ upozornila šéfka památkářů.