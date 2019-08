Komentář: Proč potřebuje ministr Zaorálek vyjednávat o rozpočtu

Právě to, že ministerstvo řídil pouze náměstek, je oním specifikem. Poprvé v historii České republiky v čele ministerstva nestál čen vlády, což bylo v rozporou s takzvaným kompetenčním zákonem. Na to upozorňovali mnozí komentátoři i ústavní právníci. Premiér na to však reagoval slovy, že během vládních prázdnin není třeba ministerstvo řídit.

„Chci mít prostor, abych se s tím důkladně seznámil. Jsem si skoro jist, že tam něco chybí, jde mi o to, jak je to zásadní, kolik peněz je třeba a o čem jednat.“

Pokud chce ministr Zaorálek do budoucna uspět a získat voličskou podporu, musí se do jednání o rozpočtu zapojit. Bude-li chtít v budoucnu prodávat výsledky své práce, bude-li chtít navyšovat platy v oblasti umění (jak podle svých dosavadních prohlášení plánuje), musí mít za sebou vlastní výsledky. Jen těžko by v jakékoliv volební kampani uspěl s tvrzením, že situace v kultuře se zlepšila, protože ekonomický náměstek vyjednal téměř půlmiliardové navýšení rozpočtu.

I kdyby měl Zaorálek vyjednat jen několik symbolických milionů navíc, je to pro něj velmi důležité. Bude to totiž on, kdo se na vyjednávání podílel a kdo měl na rozpočet resortu vliv. Vyjednávání o rozpočtu se vrátí do normálu, kdy ministr ponese politickou zodpovědnost i za to, s kolika penězi bude resort hospodařit.

Ministryně financí Alena Schillerová včera prohlásila: „Nepředpokládá, že by byl schopen za tři dny (…), že by byl schopen se seznámit s rozpočtem tak, aby měl jasné a oprávněné požadavky.“ Je možná i vysoce pravděpodobné, že má ministryně pravdu a že se Zaorálek do konce srpna nestihne seznámit se všemi záludnostmi rozpočtu resortu kultury. Ale v politice hrají důležitou úlohu symboly. A právě jednání Zaorálka o rozpočtu je z hlediska symboliky velmi důležité. Ukazuje totiž, že i on má politickou zodpovědnost za resort ministerstva kultury.