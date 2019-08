Žádná ústavní krize nebyla, říká Filip. Nejvěrnější koaliční strana je ve skutečnosti KSČM, kritizuje Rakušan

V ústavních funkcích by pak předseda KSČM nerad viděl lidi, kteří by byli pouhými „automaty na podpisy“. Filip tak reagoval zejména na odpor prezidenta vůči původnímu kandidátu ČSSD, jímž byl Michal Šmarda . „K politice patří vyjednávání, vyjednání dohody a kompromisy,“ prohlásil šéf komunistů.

„Jeho práce se mi jevila jako pozitivní, takže jsem se proti tomu ohradil. Jestliže přišel na nedostatky v organizacích, které zřizuje ministerstvo kultury, ať už to byla Národní galerie, nebo jiné instituce, tak se zachoval jako řídicí pracovník, to znamená, že udělal kroky, které vedly buď k odvolání těch lidí, nebo ke změně v samotném orgánu té instituce,“ podotkl Filip.

„Lubomíra Zaorálka znám po celé působení v politice od 90. let. Byl jsem v době, kdy byl předsedou sněmovny, jeho místopředsedou, a pokud vím, tak si jako dramaturg československé televize v Ostravě udělal v kulturní frontě své místo. Už dělal ministra, má manažerské zkušenosti, takže ten resort snad velmi rychle zvládne,“ ohodnotil Filip návrh na jmenování Zaorálka ministrem kultury .

Rakušan: Zaorálek mnohokrát kritizoval Babiše jako premiéra

Rakušan vnímá nominaci Zaorálka se smíšenými pocity. „Mně se velmi těžko komentuje volba Lubomíra Zaorálka, kterého si lidsky vážím, znám ho jako člena zahraničního výboru a jako odborníka v oblasti zahraniční politiky. Je to určitě vzdělaný a sečtělý člověk, který ve vládě jednoznačně ostudu dělat nebude,“ míní šéf hnutí STAN.

Na druhou stranu připomněl, že Zaorálek v minulosti mnohokrát kritizoval, že je premiérem Andrej Babiš (ANO).

„Je tu také hořkost na patře z toho, že tu nebyly dlouhodobě respektovány ústavní principy. Premiér Babiš přece nominaci Šmardy na Pražský hrad po vyjednáváních sám poslal a prezident toto nerespektoval. Dává to pocit, že se tu nerespektovalo něco důležitějšího a že jsou tu důležitější principy, než je samotné jméno nového nominanta na ministra kultury, které nebyly respektovány,“ poznamenal Rakušan.

Hrad po oznámení Zaorálkovy nominace uvedl, že se prezident bude chtít s kandidátem sejít po oficiálním předložení návrhu na jmenování. Poté ho jmenuje ministrem. Vstup Zaorálka do vlády by ovlivnil i obsazení sněmovních výborů. Zaorálek nyní předsedá zahraničnímu výboru, jako člen vlády by ale musel z výboru odejít.