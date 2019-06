„Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme.“ Lidé si připomněli 77 let od poslední bitvy parašutistů

Josef Bublík byl příslušníkem výsadku Bioscop. Na konci dubna 1942 byl se skupinou vysazen na Požárech na Křivoklátsku. Společně s Janem Hrubým se následně přesunuli do Uherského Hradiště. Poté, co nenalezli kontakt, se přesunuli do Prahy, kde se podřídili velení Adolfa Opálky , vedoucího skupiny Out Distance, která byla v protektorátu vysazena na konci března 1942. V kostele se ukrývali také Jaroslav Švarc ze skupiny Tin a Josef Valčík ze skupiny Silver A, jejímž úkolem bylo předávání důležitých zpráv do Anglie prostřednictvím vysílačky Libuše.

Oběma parašutistům se ale i přes mimořádná opatření díky pomoci domácího odboje a ochotě tamních kněží a kastelána podařilo ukrýt v pravoslavném chrámu v pražské Resslově ulici. V kostele postupně našlo útočiště všech sedm výsadkářů, kteří v té době působili v Praze. Kromě Gabčíka s Kubišem to byli Josef Bublík, Jan Hrubý, Adolf Opálka, Jaroslav Švarc a Josef Valčík.

Na jména atentátníků přišli nacisté až díky výsadkáři Karlu Čurdovi, který se v té době skrýval u rodiny. Tam ale podlehl strachu a nátlaku příbuzných, svědomí mu podrýval také slib, že informátorům se nic nestane, a budou naopak odměněni. Své kolegy udal. Třináctého června napsal dopis, ve kterém Gabčíka s Kubišem označil za pachatele atentátu. Když neobdržel žádnou reakci, odjel 16. června do sídla gestapa v Praze a nacistům poskytl další informace, které měl o ostatních parašutistech a rodinách, jež je ukrývaly. To okupanty, kteří byli až do té doby ve svém pátrání bezradní, přivedlo na stopu.

Poslední bitva

Poté, co se nacistům podařilo zjistit, kde se parašutisté schovávají, nabraly události rychlý spád. Po čtvrté hodině ranní 18. června 1942 byl pravoslavný chrám v Resslově ulici (dnes kostel sv. Cyrila a Metoděje) obklíčen osmi sty vojáky. Odpor sedmi mužů, kteří měli k dispozici pouze pistole s omezenou municí a pravděpodobně také pár granátů, proti dobře vyzbrojené mnohonásobné přesile trval zhruba sedm hodin.

Teprve asi po dvou hodinách se nacistům podařilo zlomit odpor tří mužů na kůru – Opálky, Kubiše a Bublíka – a to poté, co parašutistům došlo střelivo. Kubiš utrpěl smrtelné zranění, zasáhly ho střepiny výbušnin a kusy zdiva a trosek. V bezvědomí byl převezen do lazaretu SS v Podolí, kde zemřel na vykrvácení. Opálka s Bublíkem si nechali své poslední náboje pro sebe, když byla situace bezvýchodná, střelili se do spánku. Bublík nezemřel okamžitě, spolu s Kubišem byl odvezen do lazaretu, zemřel ale po cestě.

„Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme, slyšíte? Nikdy!“

Zbylí čtyři parašutisté se po celou dobu útoku ukrývali v kryptě kostela. Na to, že se v chrámu nacházejí, přišli nacisté – kteří nevěděli, kolik mužů se celkem v kostele schovává – údajně díky čtvrtému obleku, jenž se nacházel na empoře. Pomocí nátlaku na duchovní a kastelána, kteří parašutistům pomáhali, se nacistům podařilo najít otvor, jímž se muži do krypty dostávali. Když se do něj pokusili vstoupit, parašutisté je odrazili.