Klíčovou roli sehrály i mírumilovné pražské tramvaje, říkají historici o atentátu na Heydricha

27. května 1942 proběhl atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Letos to je 77 let. Hodně o této akci ví Jaroslav Čvančara, publicista, a vojenský historik Eduard Stehlík. Jaroslave Čvančaro, sedmasedmdesát let od útoku na zastupujícího říšského protektora, je něco, co byste rád věděl, jak bylo? Je něco, co nevíte? Je něco, co nevíme? Všechno už je o atentátu známo?

Jaroslav Čvančara: No, tak alespoň pro mě v každém případě není. Těch několik vteřin, jak dlouho ten útok trval, tak se domnívám, že už odkrýváme postupně různé detaily. Ale stejně tak, jak to bylo, ví pouze Pán Bůh. Prostě spousta věcí nám zůstane skryta, pakliže se třeba do budoucna neobjeví nějaké techniky, kdy na základě rozkladu nějakého uhlíku, třeba uhlíkové tabulky, budeme moct něco rekonstruovat, ale to jsou takové fantazie.

Eduarde Stehlíku, co tebe fascinuje na atentátu? Co tebe zajímá?

Eduard Stehlík: Já se přiznám, že pro mě je to neuvěřitelný příběh. A do značné míry je možná jedno, co se ve kterém tom zlomku vteřiny v té zatáčce stalo. Myslím, že podstatné je to, že se ten atentát přes určité nedokonalosti nakonec podařil. Heydrich jako kat českého národa zaplatil nejvyšší cenu za své zločiny. Pro mě je to neuvěřitelná akce, která nemá obdoby v celé nacisty okupované Evropě. Myslím si, že je to i vyslání takového signálu, že – a s Jaroslavem jsme se o tom mnohokrát bavili – že Hitler sem poslal Heydricha, aby potlačil český odboj, aby skončil s Čechy jako s národem, a Češi ho za to zabili. Já si myslím, že i tohle je signál, že my si zase některé věci nenecháme líbit.

Provedli to dva muži, to víme určitě, byl to Jan Kubiš a Josef Gabčík. Proč si vybrali zrovna zatáčku v Kobylisích?

Jaroslav Čvančara: Přípravy, které byly velice perfektní, stanovily několik variant. Jedna z variant byla zaútočit na Heydricha přímo v Panenských Břežanech, odkud věděli, zřejmě už v Anglii, že tam tudy projížděl i von Neurath, takže pravděpodobně takhle projíždí i Heydrich. O této variantě se tedy uvažovalo. A dokonce ještě v dubnu čtyřicet dva parašutisté často jezdili na kolech do Panenských Břežan a prohlíželi terén. Existují o tom i dokumenty gestapa. Že se rozhodli tento útok nepodniknout, bylo proto, že takzvané jarní výsadky našich parašutistů vedly k tomu, že Heydrich sám žádal o posílení stráží. Jak u takzvaného dolního zámku, tak u horního zámku, který obýval K. H. Frank. Zaútočit v některé ze zatáček pod horním zámkem bylo příliš riskantní.

To znamená, že si vybrali schválně kobyliskou zatáčku?

Jaroslav Čvančara: Takže se rozhodli pro zatáčku v Holešovicích.

Proč?

Eduard Stehlík: Už v Británii, když se celá ta akce připravovala, tak i britští instruktoři jim říkali přesně to, co tady říkal Jaroslav. Vlastně byly svým způsobem tři varianty útoku. Buď zaútočit v místě jeho pracoviště, v místě úřadu. Nebo v místě bydliště. Anebo někde po cestě. A přímo na té cestě najít zatáčku tak prudkou, aby auto tam muselo zpomalit, a dát tím pádem prostor k tomu, na to auto zaútočit. Je nesmysl útočit na auto jedoucí třeba osmdesátikilometrovou rychlostí. Tohle už je učili ve Velké Británii.

Dokonce to bylo součástí přípravy v jednom ze zámečků, které používalo SOE Special Operation Executive, na Aston House. V zahradě toho zámečku jezdili starým austenem, autem, po cestičkách a učili parašutisty na jedoucí auto házet imitaci bomby, která potom byla použita. To znamená, vyhodnotili si to, myslím si, že oni sami. Viděli Heydrichovo auto na Hradě, viděli, jak je střežený Hrad, zjistili, jak byly posílené bezpečnostní opatření v Panenských Břežanech. Logicky musí vyjít ta třetí varianta, to znamená útok někde na cestě, a když se podíváme na mapu Prahy, tak prakticky tohle je naprosto klíčové místo. Jak by možná někdo řekl literárně, doslova stvořené pro atentát.

Nebyli tam poprvé toho 27. května, asi si to místo museli několikrát obhlédnout. Byli na místě, věděli, jak tam jezdí tramvaje. Asi tam nechali i Heydricha kolem sebe několikrát projet.

Jaroslav Čvančara: Naštěstí získali úžasný kontakt přímo k Pražskému hradu na zaměstnance Františka Šafaříka, jenž informoval jednoho z nejbližších spolupracovníků, parašutistu Jana Zelenku skrze dvě ženy, jaký je Heydrichův program a jak pravidelně jezdí. Tudíž parašutisté se z toho dozvěděli, že Heydrich jezdí mezi devátou až jedenáctou, každý den zhruba v tomto čase.

Takže oni také v tomto čase už byli připraveni. Jak řekl Eduard, zachovaly se i britské dokumenty, kde se počítalo s městskou variantou, kde se doporučuje, možná se nám to dnes bude zdát trochu naivní, aby se nechali zaměstnat jako metaři. Že by tam jezdili s nějakými popelnicemi a košťaty, tak samozřejmě takovéhle věci se pak ukázaly jako nereálné.