Jak řešit dvojí kvalitu potravin? Předsedové stran diskutovali před volbami do europarlamentu

Lidovci hodlají téma na evropské úrovni znovu otevřít. „Současný Evropský parlament udělal první půlkrok. KDU-ČSL a naši europoslanci chtěli, aby ten krok byl celý, abychom skutečně zakázali dvojí kvalitu potravin,“ uvedl Marek Výborný. „Opatření platit bude, my ho budeme implementovat na národní úrovni a zároveň nový Evropský parlament se k tomu může vrátit a udělat ten druhý půlkrok, který je důležitý, tím, že se ta směrnice znovu otevře, a bude se o ní hlasovat, aby byla úplná,“ doplnil. „Současná Evropská unie neumožňuje zrušit dvojí kvalitu potravin, proto ani po deseti letech se to nepodařilo vyřešit, takže já bych byl rád, aby prounijní strany přestaly obelhávat voliče. Jediným řešením je vrátit závaznost českých státních norem, bývalé československé státní normy, z těch se staly normy nezávazné, právě vstupem do Evropské unie, aby nám sem mohli lifrovat ty šunty. A my říkáme: vraťme závaznost norem, to znamená, že budeme přesně vědět, kolik procent je v salámu gothaj a tak dále,“ uvedl Tomio Okamura (SPD). Tématu se věnujeme, říká Babiš. Je to pokrytectví, oponuje Fiala Téma chce na úrovni Unie dále řešit i Andrej Babiš (ANO). „V Evropě to můžeme znovu otevřít v rámci směrnice o označování potravin,“ uvedl s tím, že dvojí kvalitě potravin se nedávno věnovala vládní novela. „Na návrh ministrů (Miroslava) Tomana a (Karla) Havlíčka jsme schválili, že pokud naše inspekce zjistí, že v našich řetězcích je potravina, která je ve stejném obalu, jak v Německu nebo Rakousku, a vevnitř je jiné složení, potom může uvalit pokutu řetězci až padesát milionů korun,“ doplnil Babiš. Podle předsedy ODS Petra Fialy je však postoj české vlády pokrytecký. „Proč neprošla ta přísnější směrnice? Neprošla radou ministrů, kde sedí zástupci naší vlády. Ptejme se, proč nehlasovali pro tu tvrdší verzi,“ prohlásil. „A pokud se bavíme o dvojí kvalitě potravin, tak je třeba podporovat drobné české zemědělce, farmáře, zastropovat zemědělské dotace, a to je přesně to, co vláda odmítá.“

„My dvojí kvalitu potravin chápeme jako jistý symbol toho, že Evropa stále ještě není fér, že stále ještě máme co dohánět, a proto jsme na to upozorňovali a nejen upozorňovali, ale také jsme něco udělali. Byla to sociální demokracie, která s tím přišla a dotáhla to skoro do konce. A mě mrzí, a v tom má pravdu kolega Fiala, že paní ministryně Nováková za hnutí ANO nepodpořila ten tvrdý návrh, který navrhovala (europoslankyně) Olga Sehnalová,“ uvedl Jan Hamáček (ČSSD). Další nerovnost v EU: Rozdílné ceny dat Kromě dvojí kvality potravin existují v Evropě i jiné nerovnosti, například rozdílné ceny za mobilní data. „Jednak to je tím, že tématu mobilních operátorů, a té největší trojky, se ani na úrovni regulátora nikdo nevěnoval, ani vláda. Já jsem rád, že potom, co Martin Jiránek z Pirátů toto téma zvedl v Otázkách Václava Moravce, tak pak vláda v rekordním čase udělala první kroky,“ říká k tomu Ivan Bartoš (Piráti). Česká vláda by se podle něj měla zaměřit na srovnání tarifů pro firmy a běžné uživatele.

„Jestliže nám zakázali pojmenovat rum a pomazánkové máslo, tak ať si každý výrobek, který má jinou kvalitu, jinak pojmenují. Pokud jde o data, je to stejné. Když začal roaming a my jsme ho chtěli zlevnit, tehdy Miroslav Ransdorf s tím začal, že není možné, aby přes hranice jsme platili víc, když operátora vlastní stejný vlastník, který je z Německa, z Holandska nebo z Velké Británie,“ komentoval témata Vojtěch Filip (KSČM). Pro STAN a TOP 09 je prioritou životní prostředí Podle předsedy STAN Víta Rakušana je téma dvojí kvality potravin důležité, ale není nejdůležitější. „Je to každodenní téma občanů v České republice, je to to, co je trápí, když jdou od obchodu a mají pocit, že nedostávají stejnou kvalitu jako ve zbytku Evropy, což ve svém důsledku podrývá důvěru v Evropskou unii,“ uvažuje. „Téma číslo jedna je ale každopádně životní prostředí, environmentální tématika, je to nová zemědělská politika, kterou naše vláda úspěšně blokuje.“ Oblast životního prostředí je zásadní také pro TOP 09. „Do budoucna ekologická témata budou klíčová témata Evropské unie a žádná jedna národní země tyto globální problémy nebude schopna řešit,“ uvedl Jiří Pospíšil. „Budu rád, když ekologická témata, ekologické právní předpisy Česká republika implementuje co nejrychleji. Jednorázové plasty, které dnes tvoří většinu plastového odpadu ve světových oceánech a mořích, jsou fakt velkým problémem,“ připomněl.