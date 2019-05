Vláda schválila pokutu za dvojí kvalitu potravin. Porušení přijde až na 50 milionů korun

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) už dříve uvedl, že stát také předloží novelu zákona, kterou by zakázal prodej veškerého zboží nabízeného v různých zemích v různé kvalitě a ve stejném obalu.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) v pondělí na tiskové konferenci k opatřením ministerstva zemědělství proti dvojí kvalitě potravin ještě před jednáním vlády zdůraznil, že čeští občané nesmí být v Evropské unii druhořadými obyvateli, a proto překládaná novela zákona o potravinách bude dvojí kvalitu trestat. Až padesátimilionovou pokutu budou platit obchodníci, nikoliv nadnárodní výrobci, uvedl.

Na dodržování zákazu dvojí kvality bude dohlížet SZPI. Podle toho, v jaké podobě projde předloha sněmovnou, se určí přechodné období na přeznačení výrobků, řekl Toman.

Toman také poznamenal, že nemá obavy z postihu od Evropské komise za zavedení přísnějších pravidel, než jaké schválil Evropský parlament. „To, že zpřísňujeme a jdeme nad rámec, to je v pořádku, protože do budoucího europarlamentu jsme domluveni s paní europoslankyní Olgou Sehnalovou i s panem Pavlem Pocem, že toto téma budou točit dál, protože pro nás to nekončí volbami, ale je to téma dlouhodobé,“ řekl ministr.