Vyřídit daně bude snadné jako internetové bankovnictví, plánuje vláda

Ministryně tvrdí, že lidé budou moci pro přístup do systému použít elektronickou občanku. Po přihlášení pak uvidí aktuální stav svých povinností. „Jako když se přihlásíte do internetového bankovnictví a vidíte tam veškeré informace o vašem účtu a platebních povinnostech. Bude to stejné a stane se to i základem pro předvyplnění daňového přiznání,“ popisuje změny Schillerová.

Těch, kteří využívají elektronickou formu podání daňového přiznání místo té papírové, podle finanční správy v posledních letech přibývá. Stále jde ale jen o necelou pětinu fyzických osob. Teď by mohli mít lidé pro podání elektronickou formou novou motivaci – o měsíc více času.

S takovým návrhem už dříve přišli Piráti. Formulář by se navíc oproti současnému měl zjednodušit a celý proces má být pro lidi přehlednější.

Ať je v portálu i sociální pojištění, žádá opozice

„Vyřídit si své daně, podívat se, jaké má daňové nedoplatky, dokonce si zařídit i to, že by mu přišla třeba SMS zpráva, že má nějaký problém, to považuji za činnost hodnou 21. století,“ myslí si místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Roman Onderka (ČSSD).

Odmítavě se k návrhu nestaví ani opoziční občanští demokraté. „Musíme si počkat na detaily. Kolik to bude stát, jak to bude vypadat. Jak to tak bývá, ďábel je skrytý v detailu. Když to bude rozumné a usnadní to placení daní, tak to určitě podpoříme,“ říká další místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS).