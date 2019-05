Ondráčkova cesta za separatisty do Doněcku je podle Babiše v rozporu s českou zahraniční politikou

"Přijíždí delegace České republiky." Říká hlasatel doněckých separatistů.

K jejich vůdci Pušilinovi přijíždí auto s českou vlajkou a z něj vystupuje komunistická mlátička Ondráček.

Ne, žádná delegace ČR. Stejná lež jako ten falešný konzulát.

Co slovo, to lež. Co čin, to zločin. pic.twitter.com/a4SMKmMJX1