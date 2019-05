Kůrovec ohrožuje největší zásobárnu vody Švihov. Bez stromů se znečistí

Vodní dílo Švihov na Vysočině – největší nádrž pitné vody ve střední Evropě, která zásobuje Prahu i střední Čechy – dnes obklopují desítky hektarů usychajících smrkových lesů. Ostatně smrky tvoří na Vysočině okolo sedmdesáti procent lesního porostu. I proto patří kraj k těm, kterých se kůrovcová kalamita dotýká nejpalčivěji.

Jenže dvě třetiny lesů tam patří obcím nebo soukromým vlastníkům, kteří nemají peníze na těžbu milionů kubíků dřeva. „Likvidovat kůrovce v povodí vodního díla se výrazně prodražuje. Nic nesmí spadnout do vody a musí se také používat ekologické oleje do strojů,“ upozornil lesní hospodář Miroslav Peroutka a dodal: „Navíc musíme dřevo tahat přes jeden a půl kilometru daleko a náklady na to jsou vysoké.“