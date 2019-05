Median: Výsledky stran ve volbách do Evropského parlamentu budou záviset na volební účasti

Nižší účast by podle modelu pomohla ODS a zejména koalici TOP 09, STAN a Zelených a také lidovcům. U ODS by podle průzkumu s rostoucí účastí volební zisk klesl od 14 ke 13 procentům, u koalice od 11 k devíti procentům a u lidovců od víc než devíti k sedmi procentům. „Tyto strany mají totiž více angažovaných voličů, kteří v malé účasti začínají hrát velkou roli,“ podotýká Median.

Pirátům by prospěla jak nízká účast, tak vysoký zájem lidí o volby, v obou případech by mohli dostat kolem 14,5 procenta. Zhruba o procentní bod méně jim volební model přisuzuje při účasti 20 a 30 procent. SPD Tomia Okamury by se mohla přiblížit deseti procentům při čtvrtinové účasti, při vyšším nebo nižším zájmu voličů by její podpora klesla k devíti procentům. Zisk Svobodných se pohybuje podle volebního modelu mezi třemi a 3,5 procenta.

Překvapení není vyloučeno

Ještě při účasti 30 procent by strany ANO, ČSSD, KSČM a SPD získaly více hlasů než středopravá a liberální opozice Piráti, ODS, lidovci a koalice TOP 09, STAN a Zelených, upozornil Median. Při čtvrtinové účasti voličů by se jejich pozice vyrovnala. „Při účasti 20 procent pak už převažuje jasně zisk středopravé a liberální opozice nad ziskem středolevých a konzervativních stran,“ doplnil Median.