Jako první vydražila prodejnu v privatizaci. Dodnes v ní pomáhá

Obchod v pražské Zbraslavi už Anna Wertheimová předala synovi. Stejně tam chodí pomáhat. Byla první, kdo v rámci privatizace pořídil od státu prodejnu do soukromého vlastnictví. Po několika příhozech se cena dostala na téměř 2,5 milionu korun. Kladívko, které jí obchod přikleplo, teď visí v kanceláři.

„Osobně mi kladívko předal pan Tomáš Ježek, bývalý ministr obchodu. Když mi ho podával, tak říkal: Toto kladívko bude mít jednou větší hodnotu než váš obchod,“ vzpomíná žena.

Před 35 lety se přitom teprve začala připravovat změna, díky které mohla začít podnikat volně. „Na jaře 1990 je schválen zákon o soukromém podnikání občanů, a na ten pak naváže náš dnešní živnostenský zákon,“ popsal historik Jakub Rákosník z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Finančně Wertheimové pomohl muž, který před privatizací přišel do prodejny. Řekla mu tehdy, že obchod jde do aukce. Díky němu se ke koupi odhodlala. „Jeho silná slova byla: vy na to máte, jděte do toho. Protože většinou v těch prodejnách byli vedoucí – jako chlapi,“ vysvětlila žena.