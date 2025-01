Tři větší podniky ohlásily propouštění

Firmy v Česku čím dál častěji ve velkém propouštějí. Výpovědi, které oznámily koncem minulého roku, míří podle úřadů práce nejčastěji lidem od přepážek. Letos už tři větší podniky ohlásily, že nebudou potřebovat tolik zaměstnanců jako doposud. Výpovědi by se měly týkat asi devíti set lidí v Praze a Středočeském kraji. Podle garantky pro oblast zaměstnanosti Úřadu práce ČR Pavly Janovské by však nemělo dojít k většímu skoku v nezaměstnanosti.

O volnou pracovní sílu se začaly zajímat firmy z okolí. Jednou z nich je Letiště Praha, před letní sezonou bude potřebovat až tři sta nových zaměstnanců. „Hledáme zejména pracovníky do provozu – ostraha letiště, bezpečnostní kontrola, různé pozice v gastroprovozu,“ nastínil mluvčí Jiří Hannich.

Výkonný ředitel Sdružení pro zahraniční investice Ondřej Votruba se obává, že další firmy by mohly následovat. „Minimálně tři poslední vlády toho ohledně českého investičního prostředí udělaly málo,“ myslí si.

Zmíněné společnosti už o propouštění informovaly úřady práce. Ty nyní budou moci vyslat pracovníky přímo do firem a poradit zaměstnancům, jak dál postupovat. Podle Janovské se lidé mohou zaevidovat jako zájemci o zaměstnání v okamžiku, kdy jsou ještě v práci. Mohou se také „přihlásit do kurzu, kterým zvýšíme nebo doplníme jejich kvalifikaci“.

Hledat budou moci i přímo v Praze – do června tam po devadesáti letech skončí výroba pneumatik v závodu firmy Mitas. Uzavření se dotkne 270 zaměstnanců, uvedla společnost, která má v tuzemsku závody ještě ve Zlíně a Otrokovicích.

„Došlo k posunu od kvantity ke kvalitě. Dnes už opravdu nikdo nechce podporovat to, čemu se nehezky říká montovna, i přestože často i toto je důležité pro ekonomiku,“ je přesvědčen vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací na ministerstvu průmyslu a obchodu Petr Očko.

To by mohlo zčásti sanovat úbytek volných pozic. V prosinci oznámilo hromadné propouštění patnáct firem, zbavují se víc než 3600 zaměstnanců. Čísla z předchozích let přitom tak vysoká nebyla.

V Česku je momentálně bez práce přes 300 tisíc lidí. Jejich podíl překročil čtyři procenta. Je to sice nejvyšší úroveň za poslední přibližně čtyři roky, dlouhodobě je ale česká nezaměstnanost nejnižší v celé Evropské unii.