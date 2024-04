Na Moravu míří další investoři. V Mošnově se budou vyrábět elektrické vodiče, nové haly vyrostou i u Přerova

Na střední i severní Moravě vznikají nové průmyslové areály. Například v průmyslové zóně v Mošnově u Ostravy se momentálně dokončuje výrobní hala pro italského investora, kterým je společnost IRCE. Vyrábět se tam mají elektrické vodiče, a to pro elektromobily nebo domácí spotřebiče. Úplně nová průmyslová zóna vyroste také u Přerova, vyjde na zhruba tři miliardy korun.

Průmyslová zóna v Mošnově má rozlohu zhruba dvě stě hektarů. Přibližně tři čtvrtiny z této plochy jsou už obsazené závody tuzemských i zahraničních investorů. Kromě plastových dílů nebo litých kol se tam navíc do konce roku začnou vyrábět i elektrické vodiče. „Transformátory a generátory pro produkci elektrické energie. V Ostravě by se mělo vyrobit zhruba deset tisíc tun vodičů do roku 2028,“ přiblížil předseda skupiny IRCE Andrea Casadio.

Italský investor si pro svůj nový výrobní závod vybral průmyslovou zónu v Mošnově díky její poloze a dopravní obslužnosti. Chce odtud totiž zásobovat většinu svých zákazníků ze střední a východní Evropy.