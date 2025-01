Trump pošle Izraeli ničivé bomby blokované Bidenem, tvrdí média

Bílý dům pod vedením prezidenta Donalda Trumpa nařídil americké armádě, aby poskytla Izraeli dodávku ničivých bomb MK-84. S odkazem na své zdroje to uvedl zpravodajský web Axios a agentura Reuters. Vláda předchozího prezidenta Joea Bidena zbraně odmítla Jeruzalému dodat kvůli obavám z civilních obětí v Pásmu Gazy. Bílý dům se k věci zatím veřejně nevyjádřil.

Trump na rozdíl od svého předchůdce masové zabíjení civilistů při válce v Gaze nekritizoval a je dlouhodobým spojencem izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Po jeho rozhodnutí by měla zmíněná zásilka bomb v nejbližších dnech dorazit do Izraele, řekl webu Axios nejmenovaný izraelský činitel.

Devastující účinek

Poskytnuté bomby s názvem MK-84 dokáží srovnat se zemí celé bloky zástavby a pojí se s vysokým rizikem civilních ztrát, armády západních zemí je tak podle amerického tisku v městských zónách prakticky přestaly používat.

Izraelci tyto zbraně podle informací deníku The New York Times na začátku války v Gaze pravidelně nasazovali v obydlených oblastech, a to i těch, které dříve palestinským civilistům vyznačili jako bezpečné.

Před týdnem boje v palestinské enklávě po více než patnácti měsících utichly, když se Izrael s Hamásem dohodl na šestitýdenním příměří. Podle řady komentátorů k zastavení války přispěl i Trump a jeho tým, byť byla dohoda uzavřená ještě za úřadování Bidena.