Izrael použil americké bomby proti civilistům v Gaze, řekl Biden

Izrael podle amerického prezidenta Joea Bidena použil bomby dodávané Spojenými státy k útokům, při nichž v Pásmu Gazy umírali palestinští civilisté. Biden to řekl ve středu (ve čtvrtek brzy ráno středoevropského času) v rozhovoru pro stanici CNN.

„Jasně jsem řekl, že pokud vstoupí do Rafahu – to ještě neudělali – nebudu dodávat zbraně, které byly v minulosti v Rafahu použity, které byly použity ve městech,“ cituje CNN amerického prezidenta.

Americká administrativa v uplynulých dnech podle médií pozastavila dodávku bomb, z nichž zhruba polovinu tvoří silné pumy vážící kolem jedné tuny. USA podle Bidena nebudou Izraeli dodávat další pumy ani dělostřeleckou munici, kterou Izrael v posledních měsících v Pásmu Gazy použil, pokud se vláda v Jeruzalémě rozhodne rozšířit invazi do hustě obydleného města Rafah na jihu oblasti, kde se podle Izraele ukrývají poslední větší uskupení Hamásu. V takovém případě by USA podle Bidena dodávaly jen obrannou munici, například do izraelského systému protivzdušné obrany Iron Dome (Železná kopule).