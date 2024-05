Izrael oznámil, že znovu otevírá přechod Kerem Šalom do Gazy, uzavřený byl od neděle

„Kamiony s pomocí už přijíždějí na přechod (Kerem Šalom). Po důkladné prohlídce budou vpuštěny do Gazy,“ uvedl úřad COGAT, který má na starosti palestinské civilní záležitosti a který spadá pod izraelské ministerstvo obrany. Na síti X také napsal, že otevřen je i přechod Erez na severu Pásma Gazy.

Přechod Kerem Šalom, který je na hranici Izraele a Pásma Gazy, Izrael pro humanitární pomoc do Gazy otevřel loni v prosinci. Mezinárodní společenství a charitativní organizace tehdy naléhaly, že dodávky potravin a léků pro civilisty jsou nedostatečné. Od konce října fungoval jen přechod Rafah.

Uplynulou neděli Izrael přechod Kerem Šalom uzavřel, když příslušníci palestinského hnutí Hamás ostřelovali izraelské vojáky u tohoto přechodu a čtyři z nich zabili.

Přechod v Rafahu pod izraelskou kontrolou

V úterý izraelská armáda obsadila z palestinské strany přechod Rafah, který je na hranici s Egyptem a přes nějž se do Gazy dostávalo nejvíce humanitární pomoci, rovněž po kontrole izraelskými úřady. Podle AP tento přechod zůstává od úterý nadále zavřený. Novináři AP informovali, že ve středu ráno slyšeli v oblasti sporadické exploze a střelbu.

Rafah je důležitý i proto, že se přes něj do Egypta dostávalo denně několik desítek zraněných, a opačným směrem do Gazy přes něj proudilo palivo. To je důležité pro generátory elektřiny a také pro distribuci pomoci po Pásmu Gazy. Dodávky paliv do oblasti Izrael po teroristickém útoku Hamásu z loňského 7. října zastavil.

Obsazením přechodu Rafah dostal Izrael pod kontrolu všechny přechody do Pásma Gazy poprvé od roku 2005, kdy se z tohoto území, rozlohou menšího než Praha a nyní s asi 2,3 milionu obyvatel, na základě mírových dohod stáhl. Dva roky nato se tam vlády násilím ujalo teroristické hnutí Hamás.