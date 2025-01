Je to výchozí bod, říká velvyslanec při NATO o Trumpových pěti procentech

„Žijeme ve zlomové historické době, kterou si někteří z nás před pár lety ani nedokázali představit. A žijeme v době, která vyžaduje změnu našeho přístupu, pragmatická řešení. Musíme věci dělat jinak, než jsme dělali do této doby,“ prohlásil velvyslanec. Hlavní výzvy na poli bezpečnosti pak pro Česko a NATO vznikají kvůli Rusku, které by podle řady analytiků mohlo zkusit napadnout země Aliance do roku 2030.

Přitom by se ale k žádnému konkrétnímu číslu příliš neupínal. „Soustředění se pouze na dvě, tři nebo pět procent není soustředění se na to, co za dvě, tři nebo pět procent dostáváme,“ prohlásil. Klíčové je to, do čeho se peníze investují, což v rámci NATO určuje takzvaný proces obranného plánování. Ten stanovuje, co konkrétně má který spojenec NATO poskytnout Alianci za obranné kapacity. „Je to cyklus, který běží každé čtyři roky. Ten právě teď končí,“ zmínil Konecký.

K výdajům Česka na obranu také dodal, že je jejich navyšování reálně znát a že se nehledá za co utrácet jen proto, aby se cíle dvou procent dosáhlo. „To je myslím vidět ze schopností naší armády,“ řekl. „Já sám je vidím na chodbách Severoatlantické aliance díky interakci s vojenskými orgány NATO, které českou armádu velmi oceňují. Pokud bychom dělali nějakého papírového tygra, tak by se to rozhodně nestalo,“ podotkl dále.