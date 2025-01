Při útoku na nemocnici v Súdánu zemřely desítky lidí

Súdánské organizace na ochranu lidských práv dlouhodobě obviňují armádu i RSF z cílených útoků proti civilistům a civilní infrastruktuře.

Spojené státy kvůli tomu uvalily tento měsíc na oba vůdce sankce. Dva američtí kongresmani za Demokratickou stranu – senátor Chris Van Hollen a poslankyně Sara Jacobsová – nedávno uvedli, že budou nadále usilovat o to, aby Spojené státy neposílaly zbraně do Spojených arabských emirátů (SAE). Existují totiž podle nich důkazy, že SAE dodávají zbraně jednotkám RSF, píše Reuters. Emiráty to odmítají.