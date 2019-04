V eurovolbách kandiduje v Česku 39 stran a hnutí. Na vyřízení voličského průkazu je čas až do května

Důvodem vyřazení Moravské a Slezské pirátské strany bylo mimo jiné to, že nedoložila doklad o státním občanství svých kandidátů na europoslance, kteří tak museli být vyškrtnuti. Strana také nezaplatila patnáctitisícový příspěvek na úhradu volebních nákladů.

V letošních volbách do Evropského parlamentu tak bude kandidovat mimo jiné všech devět sněmovních stran včetně České pirátské strany. TOP 09 a Starostové kandidují jako koalice, stejně jako při předchozích eurovolbách před pěti lety.

Tehdy nejlépe uspělo hnutí ANO se ziskem 16 procent hlasů těsně před společnou kandidátkou TOP 09 a STAN, třetí byla ČSSD. Tato uskupení si rovnoměrně rozdělila 12 z 21 křesel českých europoslanců. Po třech evropských poslancích získali komunisté a lidovci, dvě místa obsadili občanští demokraté a jedno Svobodní, kteří vsadili na spolupráci se stranou Radostné Česko.

Volby jsou 24. a 25. května

Češi mohou v evropských volbách hlasovat v pátek 24. května od druhé odpolední do desáté večerní a v sobotu 25. května od osmi ráno do dvou. Oprávněným voličům musí být nejpozději druhý den voleb osmnáct let. Svou totožnost je nutné prokázat občanským průkazem nebo pasem.

Lidé musí hlasovat ve volebním obvodě, kde mají trvalé bydliště. Pokud by rádi volili jinde, musejí si na svém obecním úřadě zažádat o voličský průkaz. Žádost lze poslat poštou nebo datovou schránkou, a to nejpozději tak, aby ji úřad 17. května měl, osobně lze o voličský průkaz žádat až do 22. května. Voliči s průkazem pak mohou hlasovat kdekoli v zemi.