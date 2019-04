Mayová s Corbynem znovu spojí síly, mluví se i o novém referendu. Tusk prý nabídne Britům roční odklad

Lídři britských konzervativců a labouristů Theresa Mayová a Jeremy Corbyn by v pátek měli opět jednat o brexitu. Ve hře je podle zdroje deníku The Guardian i možnost takzvaného potvrzovacího referenda, ve kterém by se lidé mohli vyjádřit k dohodě schválené v parlamentu. Kabinet ale takovou alternativu odmítá, proti je i část labouristických poslanců. Podle BBC chce šéf Evropské rady Tusk chce nabídnout Velké Británii roční flexibilní odklad brexitu. Odejít by mohla dřív, až by parlament schválil dohodu.