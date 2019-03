Strany už se chystají na eurovolby. Mezi tématy dominuje bezpečnost

Vládní ANO obhajuje v Evropském parlamentu čtyři mandáty a za úspěch by považovalo celkové vítězství v květnových volbách. Kampaň spustí za pár dní. „Vnitřní trh pro občany a pro naše firmy, pro živnostníky, to je to nejdůležitější. A chceme mít míň Bruselu, ne tolik různých zákonů,“ říká předseda hnutí Andrej Babiš.

Také ODS chce k současným dvěma poslancům přidat další, témata má ale odlišná. „Nám půjde o to, abychom byli vnímáni jako součást budoucí reformní většiny v EU, tedy jako rozumný hlas mezi proevropskými řekněme fanatiky a antievropskými radikály,“ popisuje cíl lídr kandidátky a europoslanec Jan Zahradil.

Piráti chtějí chránit svobodu pohybu v Unii, posílit využití technologií a bránit internet bez cenzury. „Chceme propojit evropskou a českou politickou scénu. Nechceme, aby se říkalo: tam v Bruselu nám něco schválili,“ uvádí další prioritu lídr kandidátky Marcel Kolaja.

Kampaň už odstartovala také KDU-ČSL. České členství je podle nich úspěšným příběhem, a to i přes nevyužité možnosti. Chtějí, aby Unie řešila celoevropské problémy jako bezpečnost nebo klima. „Mezi tématy máme Evropu efektivní, Evropu bezpečnou a Evropu otevřenou rodinám,“ vyjmenovává lídr kandidátky a europoslanec Pavel Svoboda.

Společnou kandidátkou chtějí opět zaujmout TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí. Kampaň spustí na konci března a cílem je získat stejný počet mandátů, jako mají dosud, tedy čtyři. „Chceme se soustředit především na bezpečnost občanů Evropy, dále na kvalitu jejich života, a zásadním tématem je pro nás životní prostředí,“ uvádí europoslanec Stanislav Polčák (STAN).

Jasno už má i tuzemská levice, která dokončuje přípravy na kampaň a dolaďuje kandidátky. ČSSD obhajuje čtyři posty, chce je uhájit třeba tématem bezpečnost a dvojí kvalita potravin. „Sociální demokracie se dnes v průzkumech veřejného mínění pohybuje kolem osmi procent, takže pokud bychom zvládli potvrdit naši pozici, tak bych to pokládal za adekvátní,“ říká předseda Jan Hamáček.

Komunisté mají tři europoslance, kampaň zahájí příští týden. „Určitě to bude ochrana české koruny, jako jednoho ze základních nástrojů řízení ekonomiky,“ popisuje šéf KSČM Vojtěch Filip.

Poprvé chtějí do europarlamentu prorazit kandidáti SPD. „Cílem je v Evropském parlamentu zabránit dalšímu omezování práv občanů, zabránit dalším nesmyslným nařízením a regulacím,“ uvádí šéf SPD Tomio Okamura.

Občané EU volí své zástupce do Evropského parlamentu každých pět let. Letošní, historicky už deváté volby potrvají od 23. do 26. května. V jednotlivých unijních zemích se ale hlasuje v různé dny. V Česku se bude volit počtvrté, a to v pátek 24. a v sobotu 25. května.

ANO, TOP 09 a ČSSD získaly v minulých volbách stejně křesel

Evropský parlament bude mít nově po odchodu Spojeného království z Unie 705 křesel místo dosavadních 751. Čeští zástupci obsadí 21 míst.

Volby do europarlamentu v roce 2014 doprovázela rekordně slabá volební účast, k urnám přišlo jen 18,2 procenta oprávněných voličů. Vyhrálo tehdy ANO se ziskem 16,13 procenta hlasů, druhá TOP 09 obdržela 15,95 procenta a ČSSD 14,17 procenta – všechny tři strany získaly po čtyřech mandátech.

Následovala KSČM s 10,98 procenta a KDU-ČSL s 9,95 procenty – získaly shodně po třech europoslancích. ODS dostala 7,67 procenta a dva mandáty, jeden pak s 5,24 procenty Strana svobodných občanů. Pirátům uniklo křeslo jen těsně, dostali 4,78 procenta. Úsvit Tomia Okamury obdržel 3,12 procenta hlasů.