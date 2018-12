EU má být sdružením různých skupin států, které se různě integrují, míní Zahradil

Evropská unie by měla být vícerychlostní a pružná, domnívá se europoslanec Jan Zahradil (ODS). Řekl to v Interview ČT24. Lídr frakce Evropští konzervativci a reformisté (ECR), za niž kandiduje na šéfa Evropské komise, si myslí, že tato pružnost může fungovat třeba i při řešení migrační krize. Zahradil věří, že jeho frakce má v květnových volbách do Evropského parlamentu velkou šanci na úspěch.